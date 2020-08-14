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Сбербанк отменил бесплатные СМС-уведомления о переводах

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС и push-уведомлений о поступившем переводе на карту, сообщил представитель кол-центра банка.

«Для получения уведомлений теперь необходимо подключать платный пакет. Для кредитной карты уведомления будут бесплатными, также и для премиальных карт, для стандартных дебетовых — 60 рублей в месяц», — пояснили ТАСС в кол-центре.

Оператор также отметил, что в рамках бесплатного пакета продолжат поступать пароли для регистрации в «Сбербанк онлайн» и при осуществлении покупок в интернете.

Теперь при бесплатном подключении СМС-банкинга клиенту будут приходить только сообщения с кодами для подтверждения операций. Раньше бесплатный тариф СМС-банкинга включал сообщения с кодами для подтверждения операций и сообщения о переводе на карту.

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corrector

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pro1002008

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