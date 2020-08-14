Пьяная пенсионерка в Приангарье поехала за добавкой и попала в ДТП

Пьяная пенсионерка в Иркутской области села за руль, чтобы съездить в магазин за добавкой. Женщина не справилась с управлением и врезалась в машину, ехавшую во встречной направлении, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В среду около 16.00 по местному времени (12.00 мск) 61-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Succeed столкнулась с машиной Suzuki Alto, движущейся во встречном направлении. В результате происшествия травмы получили пассажир универсала Toyota и водитель малолитражки.

На месте аварии инспекторы обнаружили женщину-водителя Тойоты с явными признаками опьянения. По факту происшествия она пояснила, что «ехала за добавкой». Проведенная на месте процедура медосвидетельствования показала, что количество алкоголя в ее крови превышает норму более чем в шесть раз.

В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Кроме того, если будет установлено, что участникам ДТП нанесен тяжкий вред здоровью, ей грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 264 УК РФ (нарушения правил дорожного движения). Максимальное наказанием предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.