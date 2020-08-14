Редкий фрагмент яйца динозавров обнаружен в Кузбассе

Палеонтологи нашли на раскопках в Шестаковском палеонтологическом комплексе фрагмент яйца динозавра возрастом 125 миллионов лет, это третий подобный артефакт, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

Яйца динозавров встречаются крайне редко. Официально подтверждено обнаружение всего двух мест, где были обнаружены подобные артефакты: в 2007 году в позднемеловом местонахождении Каканаут (Чукотка), где была найдена скорлупа от яиц двух групп динозавров возрастом 70 миллионов лет, и в 2008 году на местонахождении Шестаково-3, яйцо принадлежало мелкому хищному динозавру.

Осколки скорлупы обнаружены в слое мелового периода в форме вытянутого эллипса. Здесь же в 2014 году была обнаружена костеносная линза с массовым захоронением скелетов пситтакозавров сибирских — этот вид ящеров-попугаев, названных так из-за напоминающих клюв больших наростов на верхней и нижней челюсти обитал на территории Кузбасса более 120 миллионов лет назад.

В настоящее время фрагмент яйца находится в полевой лаборатории, где он проходит первичную обработку. Ученым предстоит определить, какому виду древних животных оно принадлежало: первые палеонтологические исследования показывают, что это был мелкий хищный динозавр или примитивная птица.

В дальнейшем будет изучено микростроение скорлупы при помощи поляризационного и электронного микроскопов, а для воссоздания формы яйца проведено 3D–сканирование.