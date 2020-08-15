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«Капулетти и Монтекки» в современной интерпретации покажут в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ртк

Эксклюзивная прямая трансляция малоизвестной оперы XVIII века «Капулетти и Монтекки» пройдет в видеосервисе Wink в воскресенье 16 августа.

Зрители увидят современную интерпретацию оперы, созданной итальянским композитором Винченцо Беллини по мотивам сюжета Шекспира. Прямая трансляция «Капулетти и Монтекки» пройдет в воскресенье в эфире телеканала «Всё ТВ» в 17.00 (по мск).

Музыкальная трагедия «Капулетти и Монтекки» развернется на площади Растрелли на фоне Смольного собора, архитектура которого напоминает об Италии, где происходит действие сюжета.

Собор впервые станет декорацией для оперного спектакля фестиваля. Зрители увидят уникальное представление, которого нет в репертуаре ни у одного музыкального театра России. Это редкий и малоизвестный спектакль, который, несомненно, достоин внимания зрителей.

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