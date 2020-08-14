Министр пообещал школам в регионах атмосферу праздника 1 сентября

Регионы сами будут принимать решения, проводить ли линейку или выбрать иной формат встречи Дня знаний. Однако общая атмосфера праздника сохранится, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

С 1 сентября все школы в России планируют начать учебный год в очном режиме с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Предписания ведомства формируются для каждого региона отдельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Поэтому сценарий и форма проведения первой линейки у всех будет разной. Каждый регион знает свою эпидемиологическую ситуацию и будет принимать решения о мерах, исходя из требований по защите здоровья. Там, где примут решение "живые" линейки не проводить, будут выбраны иные форматы. Но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним», — цитирует «Российская газета» Кравцова.

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В июне Роспотребнадзор утвердил санитарные правила для школ. В них прописано, какие меры безопасности будут соблюдать школы до конца года. Так, за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам.

Исключение сделано для занятий, требующих специального оборудования. Это физкультура, ИЗО, трудовое обучение, технология, физика, химия. Носить детям маски тоже не требуется. Главное, чтобы учителя приходили в классы к детям, а не наоборот. Проветривание коридоров должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов — во время перемен.