Ученые высказались о лечении COVID-19 радиацией

Коронавирусную пневмонию можно вылечить с помощью лучевой терапии, к такому выводу пришли ученые из США и Канады. Российские специалисты считают, что методика связана с повышенным риском развития рака и нуждается в испытаниях на животных.

Низкие дозы рентгеновских лучей способны снижать смертность от пневмонии в среднем примерно на 20%, а острая фаза может быть сокращена вдвое, сообщили ученые из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде.

Методику опробовали в США на 10 пациентах с СOVID-19. Получившие экспериментальное лечение инфицированные выздоравливали за три дня против 12 дней в контрольной группе. Время до выписки из стационара было сокращено до 12 дней, в группе сравнения пациентов выписывали на 20-й день.

«Радиотерапия нашла свое применение при лечении онкологических больных… А вот о том, чтобы методы лучевой терапии были ключевыми при лечении респираторных инфекций, нам неизвестно», — заявил «Известиям»заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

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Он отметил, что вопрос использования данного метода состоит в сопутствующем ущербе, который может оказаться значительно выше от самого лечения.

Ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Блохина Ирина Лебеденко в свою очередь сообщила, что обоснованных фактов и систематических наблюдений по поводу лечения коронавирусной инфекции малыми дозами радиации нет. По ее словам, даже малые дозы излучения также провоцируют онкологию. Она призвала заняться поиском других методов лечения.

«Уже много лет назад твердо установлено, что в первую очередь от такого облучения поражаются организмы с большим геномом. А в последнюю — с самым маленьким. Поэтому сначала пострадают человеческие клетки, в особенности иммунные», — объяснил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.