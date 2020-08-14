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Тяжелоатлет сломал колени, приседая со штангой. 18+

Источник:
Sibnet.ru
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Российский тяжежелоатлет Александр Седых во время приседания с 400-килограммовой штангой сломал колени — видео опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел на открытом чемпионате Европы по версии World Raw Powerlifting Federation (WRPF). Спортсмен смог поднять 380 килограммов, при увеличении веса его ноги подломились.

Седых рассказал Universe of power, что ему предстоит лежать два месяца, при этом не двигать ногами, а затем «заново учиться ходить и восстанавливаться». Он отметил, что, по словам врачей, колено собрали хорошо, «все сшили».

Пауэрлифтер является действующим чемпионом International Powerlifting League и WRPF.

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