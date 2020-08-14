Слет нудистов под Новосибирском собрал рекордное количество участников

Нудисты провели встречу на острове в Обском море, на нее приехало около 80 человек, сообщил основатель «Сибирских натур-встреч» Виктор Жук.

Нудисты ежегодно встречаются на островах Обского моря летом. В этом году, несмотря на коронавирус, собралось рекордное количество участников из Новосибирской области, Барнаула, Омска, Владивостока и Ханты-Мансийска — 80 человек, сообщил Жук «Сиб.фм».

Участники придерживались строгих правил: никакого публичного секса, брани и злоупотребления алкоголем. Участники купались, ходили в баню, общались и наслаждались отсутствием одежды.

Все новички, чтобы попасть на встречу проходили собеседование, чтобы отсеять опасных. На последних слетах нудистов новичков примерно 15-25%, отметил в соцсетях Жук.