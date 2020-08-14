Новый сезон «Открытого микрофона» стартует на ТНТ

Новый сезон стендап-шоу «Открытый микрофон» выйдет на канале ТНТ 14 августа, в проекте появится новый наставник, а вести шоу по-прежнему будет Андрей Бебуришвили, сообщила пресс-служба канала.

В новом сезоне «Открытого микрофона» вместо Славы Комиссаренко появится новый наставник — Иван Абрамов. А бессменная наставница Юлия Ахметова в первом выпуске шоу сделает важное заявление.

В премьерном эфире «Открытого микрофона» выступят шесть стендап-комиков, среди них 53-летний Андрей «Хопкинс» Кузьмин из Краснодара, 22-летняя Настя Веневитина (Воронеж), двое москвичей: 24-летний Антон Козополянский и 23-летний Сергей Анненков, а также житель Ессентуков Садияр Абасов и ставропольчанен Руслан Петенев.

Премьера нового сезона проекта «Открытый микрофон» — 14 августа в 22.00 на ТНТ.