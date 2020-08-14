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Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании вируса Drovorub

Источник:
РБК
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Фото: United States Air Force

Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований США обвинили Главное управление российского Генштаба в создании программы для шпионажа Drovorub.

«За разработку вируса было ответственно подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ), запуск вируса — часть его операций по кибершпионажу», — приводит РБК совместное заявление ведомств.

По информации американских спецслужб, вирус поражает систему Linux. «Drovorub представляет угрозу для пользователей систем национальной безопасности, Министерства обороны и базы оборонной промышленности, использующих системы Linux», — говорится в отчете.

Утверждается, что при помощи вируса можно не только красть данные, но и заставлять компьютеры потенциальных жертв выполнять определенные команды.

В многостраничном отчете, где подробно описывается, как работает вирус, не указывается, каким образом американские спецслужбы выяснили, что за его созданием стоит именно российская военная разведка. Упоминается лишь, что у Drovorub мог быть тот же автор, что у других программ, созданных хакерами (Fancy Bear, APT 28 и Strontium).

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