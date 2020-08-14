Шнуров посвятил ироничный стих вакцине от COVID-19

Музыкант Сергей Шнуров написал ироничное стихотворение о вакцине от новой коронавирусной инфекции, своим творчеством он поделился в Instagram.

Суда по публикации в социальной сети, на стихотворение Шнурова вдохновила новость о несовместимости алкоголя и вакцины от коронавируса. По мнению музыканта «прививка» по факту будет не от вируса, а от пьянства. Это он сказал в своем стихотворении:

Прививку от «жизни веселой»

Поставят деревни и села.

И города тоже рады,

Выходит народ на парады.

И институты, и школы

Хотят от ковида уколы.

Отброшены все кривотолки!

Воткните скорее иголки!

Похоже на промысел божий!

Вакцину введите под кожу!

Пишите в газетах для вида, -

Пусть будет она от ковида.

А как не поможет? Да ну.

Зато подошьете страну.

Подписчики Шнурова пошутили в комментариях, что ни за что не променяют «жизнь веселую» на вакцину, и что 90% населения России вакцина противопоказана.