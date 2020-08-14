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Шнуров посвятил ироничный стих вакцине от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Музыкант Сергей Шнуров написал ироничное стихотворение о вакцине от новой коронавирусной инфекции, своим творчеством он поделился в Instagram.

Суда по публикации в социальной сети, на стихотворение Шнурова вдохновила новость о несовместимости алкоголя и вакцины от коронавируса. По мнению музыканта «прививка» по факту будет не от вируса, а от пьянства. Это он сказал в своем стихотворении:

Прививку от «жизни веселой»
Поставят деревни и села.
И города тоже рады,
Выходит народ на парады.
И институты, и школы
Хотят от ковида уколы.
Отброшены все кривотолки!
Воткните скорее иголки!
Похоже на промысел божий!
Вакцину введите под кожу!
Пишите в газетах для вида, -
Пусть будет она от ковида.
А как не поможет? Да ну.
Зато подошьете страну.

Подписчики Шнурова пошутили в комментариях, что ни за что не променяют «жизнь веселую» на вакцину, и что 90% населения России вакцина противопоказана.


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