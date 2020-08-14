Глава МВД Белоруссии взял на себя вину за избитых ОМОНом людей

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста в республике, проходящих после президентских выборов.

По его словам, при любой массовой акции при пресечении нарушений общественного порядка случается так, что страдают не только их участники, но и те, кто «просто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел отскочить».

«Вот за этих людей, тех, кому досталось, я как командир хочу взять на себя ответственность и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», — приводит ТАСС слова министра. При этом он особо отметил, что «есть действительно мирные люди, попавшие "под раздачу", а есть те, кто маскируется под мирное население».

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Караев потребовал, чтобы освещавшие акции протеста в республике журналисты, которые были задержаны и помещены в изоляторы временного содержания (ИВС), были выпущены в первую очередь.

«Мое первое распоряжение - с журналистами, попавшими в ИВС в ЦИП (Центр изоляции правонарушителей) разбирайтесь в первую очередь и выпускайте первыми», — сказал он. По его словам, он «всегда против любого насилия над журналистами».