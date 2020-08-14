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Золотовалютные резервы России выросли до рекордного уровня

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Золотовалютные резервы России выросли за неделю на 8,9 миллиарда долларов и достигли рекордных 600,7 миллиарда долларов. Это произошло за счет положительной валютной переоценки и повышения цен на золото.

Таким образом, превзойден рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали 598,1 миллиарда долларов, при водит РБК данные Банка России. Теперь золотовалютные резервы России превышают весь ее внешний долг (по оценке на 1 июля) на 25%.

В 2020 году международные резервы Банка России выросли на 8,4% несмотря на снижение цен на нефть, из-за которого Минфин России продает валюту из этих резервов. Причиной является положительная переоценка валютного портфеля резервов (в пересчете на доллары) и ценовое ралли на глобальном рынке золота в этом году.

На золото приходится почти 25% международных резервов России. За июль запасы золота в хранилище ЦБ подорожали на 10% (13,5 миллиарда долларов), до 144,3 миллиарда долларов. Фьючерсы на золото на международном рынке прибавили в цене 26% с начала года. 

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