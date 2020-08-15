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Фильм дня: «127 часов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «127 часов» основан на книге альпиниста Арона Ралстона «Между молотом и наковальней», в которой описаны реальные события, произошедшие во время одного путешествия.

США/Великобритания, 2010 год, режиссер Дэнни Бойл, 16+
В главной роли: Джеймс Франко
Слоган: «Важна каждая секунда»

Сюжет фильма соответствует реальным событиям, описанным альпинистом и покорителем каньонов Ароном Ралстоном. В картине показан инцидент 2003 года, когда мужчина провел в горной расщелине почти шесть дней после того, как его рука оказалась зажата камнем весом более 300 килограммов.

Перед тем, как отправиться в путешествие, альпинист не сказал никому о том, куда именно он идет. Когда небольшое количество воды и еды, которое у него было с собой, закончилось, мужчина сам ампутировал кисть, благодаря чему смог выбраться из каньона и найти туристов, которые вызвали вертолет спасательной службы.

Документальность

Фильм точно повторяет реальные события, за исключением нескольких сцен: Ралстон действительно встретил двух туристок, но не показывал им спрятанное озеро.

В фильме был воссоздан тот набор снаряжения, который был у Ралстона с собой, а также количество имевшейся у него воды.

Сам Арон Ралстон активно участвовал в подготовке к созданию фильма. Он делился своими воспоминаниями с создателями фильма, в том числе показал им видеопослания, которые он снимал, находясь в расщелине.

До тошноты

Каждый раз, когда персонаж Ралстона в исполнении Франко предпринимает попытку перерезать нерв, режиссер использует громкий металлический звук, чтобы подчеркнуть его мучительную боль. Звук такой ужасающий, что хочется отвернуться от экрана.

«Невозможно показать меньше, и чтобы зритель все равно понял, через что я прошел. Сама ампутация длилась больше часа, так что я думаю, что три минуты, показанные в фильме, это именно оно. На самом деле, я испытывал эйфорию, и зрители фильма тоже выражали одобрение и хлопали. В фильме Франко маниакально смеется, потому что он сломал свою кость, и именно так это и было. Я улыбался до ушей, взяв в руку нож, чтобы начать это ужасное дело», — делился воспоминаниями Арон Ралстон. 

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kobra_72

Скоро у них сперматозоиды владеть недвижимостью будут.

jeryakob

сверху пахан прикрывает ,поэтому и куражатся

Drronum

Ахахахахахаа...это вЭликолЭпно!

Vel61

Упыри, они все активные. Лукошка сказал всем им работу найдёт))

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