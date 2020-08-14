Власти пообещали освободить задержанных на протестах в Минске

Сотрудники изолятора временного содержания (ИВС) на улице Окрестина в белорусской столице начали выпускать всех задержанных во время проходивших в Минске в последние дни массовых акций протеста.

К ИВС приехал заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков. На свободу выйдут все находящиеся в этом изоляторе, приводит ТАСС обещание чиновника.

В четверг вечером глава МВД Юрий Караев сообщил, что отдал распоряжение об освобождении задержанных.

В Белоруссии во воскресенье, 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская заняла второе место, получив 10,09% голосов.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.