Минфин объяснил рост российского госдолга

Российский госдолг увеличился, но он составляет меньше 20% ВВП и остается одним из самых низких в мире, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Россия впервые за долгое время стала чистым должником — на 1 июля правительственные депозиты составили 13,217 триллиона рублей, а госдолг — около 14,77 триллиона. До этого накопления государства превышали займы.

«Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП — и остается одним из самых низких в мире», — сказал Силуанов, объяснив увеличение долга сокращением доходов бюджета из-за ограничений по коронавирусу и снижения цен на нефть.

По оценке Силуанова, российская экономика и финансовая система показывают высокую устойчивость, поэтому превращение России в чистого должника не угрожают финансовой системе страны.