Вышла временно бесплатная игра Total War Saga: Troy

Стратегия Total War Saga: Troy появилась в цифровом магазине Epic Games Store 13 августа, первые сутки игру можно получить бесплатно, для этого достаточно добавить ее в свою библиотеку.

Игра представляет собой очередную часть эталонной серии пошаговых стратегий Total War от студии Creative Assembly. На этот раз действие игры происходит в Древней Греции во времена Троянской войны.

В течение года Total War Saga: Troy будет эксклюзивом Epic Games Store, после чего появится в сервисе Steam. Стратегия вышла без поддержки модов и мультиплеера, разработчики добавят их в сентябре и ноябре соответственно.

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При создании новой Total War авторы вдохновлялись «Илиадой» Гомера, поэтому в игре можно найти известных персонажей поэмы, полноценный пантеон древнегреческих богов и даже мифических юнитов.