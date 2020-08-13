НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышла временно бесплатная игра Total War Saga: Troy

Источник:
Sibnet.ru
103 0
Фото: © epicgames.com

Стратегия Total War Saga: Troy появилась в цифровом магазине Epic Games Store 13 августа, первые сутки игру можно получить бесплатно, для этого достаточно добавить ее в свою библиотеку.

Игра представляет собой очередную часть эталонной серии пошаговых стратегий Total War от студии Creative Assembly. На этот раз действие игры происходит в Древней Греции во времена Троянской войны.

В течение года Total War Saga: Troy будет эксклюзивом Epic Games Store, после чего появится в сервисе Steam. Стратегия вышла без поддержки модов и мультиплеера, разработчики добавят их в сентябре и ноябре соответственно.

При создании новой Total War авторы вдохновлялись «Илиадой» Гомера, поэтому в игре можно найти известных персонажей поэмы, полноценный пантеон древнегреческих богов и даже мифических юнитов.

Еще по теме
Ремейк S.T.A.L.K.E.R. с новой графикой показали на видео
Игру Horizon Zero Dawn взломали в день релиза
Игра потребует на прохождение десятки триллионов лет
Игру Horizon Zero Dawn для ПК «утяжелили»
смотреть все
Игры #Экшены
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустина выгнали из кабинета МРТ
•
Минфин объяснил рост российского госдолга
•
Илон Маск предложил помощь Белоруссии
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томич неофициально побил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой
Сибирь 13.08.2020 18:06
Общепит и аттракционы открыли в Хакасии
Сибирь 13.08.2020 16:26
Космонавт опубликовал фото Новосибирска с МКС
Сибирь 13.08.2020 14:50
Ростелеком начал продажи умной колонки с «Марусей» в Кузбассе
Сибирь 13.08.2020 14:30
Самое популярное
Машину разорвало на трассе в Красноярском крае, погибли четверо
4844
Поклонники назвали самый нелепый момент «Звездных войн»
3877
Неизвестные в Бурятии подвинули бюст Валентины Терешковой
3851
Вице-премьер в Горном Алтае уволился после скандального Дня ВДВ
3707
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустина выгнали из кабинета МРТ
•
Минфин объяснил рост российского госдолга
•
Илон Маск предложил помощь Белоруссии
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Disobedient

Посмотри видео ролики на ютубе пока в прямом доступе. Как машина врезается в омон. Как бутылки с зажигательной...

Очаков

Молодцы!Никому не хочется оказаться на месте Беркута!

corrector

Империализм как высшая стадия капитализма — произведение В. И. Ленина, написанное в 1916 г. и опубликованное...

Очаков

Ему это претит, он такое не замечает.

Disobedient

Длительность правления это показатель по твоему? Я полагал качество жизни и инфраструктура социальные...
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter