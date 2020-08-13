Илон Маск предложил помощь Белоруссии

Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на публикацию пользователя Twitter о протестах в Белоруссии.

Один из пользователей соцсети призвал распространить информацию о протестах в Белоруссии и отметил в сообщении аккаунты американских предпринимателей Илона Маска и Билла Гейтса. «Любой, у кого есть голос — используйте его сейчас», — говорится в сообщении.

К публикации автор прикрепил видеоролик, в котором содержатся кадры разгона митингующих в Белоруссии и жалобы на отсутствие интернета в стране. «Жаль слышать это. Чем могу помочь?», — отреагировал на сообщение Маск.

В ответ другие пользователи предложили Маску использовать спутники Satrlink для поддержания устойчивой работы интернета в Белоруссии, а также привлечь внимание американцев к протестам в Белоруссии.

Массовые протестные акции начались в Белоруссии сразу после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По официальным данным, он набрал 80,08% голосов. Оппозиция отказалась признавать результаты голосования.