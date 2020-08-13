Мишустина выгнали из кабинета МРТ

Сотрудница кабинета МРТ в Чукотской окружной больнице выгнала премьер-министра Михаила Мишустина во время осмотра медицинского учреждения. Курьезный инцидент попал на видео и был опубликован в Twitter.

На обнародованных кадрах глава правительства вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко входят в кабинет МРТ, после чего сотрудница лаборатории просит всех выйти со словами, «нельзя, не входите».

Министры поспешно вышли из кабинета. «Вот — профессионала сразу видно», — отметил Мишустин. По всей видимости, в кабинете в этот момент проводилась обработка, предположили пользователи соцсети.



Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке: «Нельзя, нельзя, нельзя!» pic.twitter.com/O83DOFLv1g — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2020

Премьер-министр проводит недельную рабочую поездку по Дальнему Востоку. С 13 по 18 августа премьер посетит четыре дальневосточных региона — Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.