Томич неофициально побил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой

Житель Томска Виталий Вивчар неофициально побил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой на задержке дыхания, выполнив 74 повторения, об этом спортсмен сообщил в социальной сети.

Для того, чтобы установить новый рекорд, Вивчару нужно было сделать непрерывно более 63 жимов — такой рекорд был установлен американцем Грегом Уиттстоком. Томич поднял штангу 74 раза.

Виталий Вивчар отправит задокументированное достижение комитету Книги рекордов Гиннесса, который рассмотрит заявку в течение полугода.

«С точки зрения веса, штанга легче под водой. Но в целом под водой, я бы не сказал, что намного легче. Там есть сопротивление воды, которое не позволяет быстро жать штангу. Плюс дыхание нужно задерживать, а дыхание заканчивается быстрее, чем силы», — ранее рассказывал Sibnet.ru Виталий Вивчар.