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Томич неофициально побил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Житель Томска Виталий Вивчар неофициально побил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой на задержке дыхания, выполнив 74 повторения, об этом спортсмен сообщил в социальной сети.

Для того, чтобы установить новый рекорд, Вивчару нужно было сделать непрерывно более 63 жимов — такой рекорд был установлен американцем Грегом Уиттстоком. Томич поднял штангу 74 раза.

Виталий Вивчар отправит задокументированное достижение комитету Книги рекордов Гиннесса, который рассмотрит заявку в течение полугода.

«С точки зрения веса, штанга легче под водой. Но в целом под водой, я бы не сказал, что намного легче. Там есть сопротивление воды, которое не позволяет быстро жать штангу. Плюс дыхание нужно задерживать, а дыхание заканчивается быстрее, чем силы», — ранее рассказывал Sibnet.ru Виталий Вивчар.

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