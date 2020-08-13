НАВЕРХ

Общепит и аттракционы открыли в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
78 0
Фото: © Sibnet.ru

Кафе и рестораны откроют в Хакасии с 14 августа через несколько дней после пикетов бизнесменов.

Рестораторы вышли на пикет с лозунгом «Коновалов, не убивай общепит». С 14 августа власти Хакасии разрешили работу полностью общепита и аттракционов. В остальном установленный действующий режим продолжает действовать до 23 августа.

Предприятия должны будут обеспечить все необходимые условия для соблюдения требований эпидемиологической безопасности Роспотребнадзора.

В регионе зафиксировано более 3 тысяч заражения коронавирусом, 2,7 тыс. человек выздоровели, 34 пациента умерли.

Еще по теме
Число погибших от COVID-19 в Новосибирске перевалило за 300
Озвучена экспортная цена российской вакцины от коронавируса
Россия стала чистым должником
Грибы назвали защитой от коронавируса
смотреть все
Хакасия #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Озвучена экспортная цена российской вакцины от коронавируса
•
Россия стала чистым должником
•
Помпео заявил о готовности США ввести санкции против Белоруссии
•
Всероссийская федерация легкой атлетики оплатила штраф более $6 млн
Подробности
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Общепит и аттракционы открыли в Хакасии
Сибирь 13.08.2020 16:26
Космонавт опубликовал фото Новосибирска с МКС
Сибирь 13.08.2020 14:50
Ростелеком начал продажи умной колонки с «Марусей» в Кузбассе
Сибирь 13.08.2020 14:30
«Скорая» с роженицей в Омске попала в ДТП
Сибирь 13.08.2020 14:29
Самое популярное
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
5140
Машину разорвало на трассе в Красноярском крае, погибли четверо
4753
Неизвестные в Бурятии подвинули бюст Валентины Терешковой
3675
Вице-премьер в Горном Алтае уволился после скандального Дня ВДВ
3480
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Озвучена экспортная цена российской вакцины от коронавируса
•
Россия стала чистым должником
•
Помпео заявил о готовности США ввести санкции против Белоруссии
•
Всероссийская федерация легкой атлетики оплатила штраф более $6 млн
Подробности
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
51
Германия назвала угрозы США «объявлением войны»
43
Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег
41
Лукашенко призвал протестующих найти работу
33
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
27
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter