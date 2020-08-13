Общепит и аттракционы открыли в Хакасии

Кафе и рестораны откроют в Хакасии с 14 августа через несколько дней после пикетов бизнесменов.

Рестораторы вышли на пикет с лозунгом «Коновалов, не убивай общепит». С 14 августа власти Хакасии разрешили работу полностью общепита и аттракционов. В остальном установленный действующий режим продолжает действовать до 23 августа.

Предприятия должны будут обеспечить все необходимые условия для соблюдения требований эпидемиологической безопасности Роспотребнадзора.

В регионе зафиксировано более 3 тысяч заражения коронавирусом, 2,7 тыс. человек выздоровели, 34 пациента умерли.