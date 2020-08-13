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Россияне рассказали о плюсах и минусах удаленки

Источник:
ТАСС
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Фото: © reynermedia

Более трети россиян (35%) считают основным плюсом дистанционной занятости экономию времени на дорогу, а главным минусом удаленки пятая часть жителей страны (20%) назвали то, что члены семьи отвлекают их от работы, свидетельствуют результаты опроса Роструда «Работа в России».

По данным опроса, для 21% россиян минус удаленной работы заключается в том, что трудно организовать свой рабочий день, 13% жалуются на слабую коммуникацию с коллегами, 12% респондентов заявили, что продолжают работать после окончания рабочего дня. Еще 5,59% жалуются на одиночество во время удаленной работы.

Но каждый четвертый россиянин (24%) отметил, что минусов у удаленки нет. Основным плюсом дистанционной занятости 35% россиян назвали экономию времени на дорогу, 17% рассказали о возможности выбора своего места работы, 14% увидели главный плюс в том, что легче спланировать свой рабочий день, приводит ТАСС данные опроса.

Для 8% основным плюсом такой работы оказалось неучастие в сплетнях и офисной жизни. При этом четверть респондентов (24%) не увидела плюсов в удаленной занятости.

В июле Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в том числе «право быть офлайн»), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. 

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