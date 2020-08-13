Смолов лишился часов стоимостью €300 тысяч

Группа молодых людей украла часы стоимостью 300 тысяч евро у футболиста Федора Смолова в Барселоне, сообщила полиция города.

Ограбление произошло еще 19 июля, когда «Сельта», за которую выступал Смолов, проводила встречу с «Эспаньолом», пишет El Caso со ссылкой на источники в полиции.

Преступление произошло в одном из ночных клубов Барселоны. Несколько молодых людей окружили Смолова и забрали у него часы. В заявлении футболист указывает, что стоимость аксессуара — 300 тысяч евро. Марка и модель не разглашаются.

Смолов — игрок московского «Локомотива», вторую часть сезона-2019/20 он провел в аренде в «Сельте». Нападающий сыграл в 14 матчах чемпионата Испании и забил два гола — мадридскому «Реалу» и «Барселоне».