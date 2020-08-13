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Пассажиров аэропорта «Красноярск» эвакуировали из-за звонка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © аэропорт «Красноярск»

Спецслужбы эвакуировали пассажиров аэропорта «Красноярск» эвакуируют из-за поступивших сообщений о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщил представитель пресс-службы аэропорта.

В 10.08 по местному времени поступило анонимное сообщение о минировании пассажирского терминала аэропорта, была проведена эвакуация всех из здания, сообщил  представитель пресс-службы аэропорта «Интерфаксу».

«13 августа на электронные адреса ряда государственных учреждений края поступили анонимные сообщения об актах терроризма. Была проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают источник ложной информации», — сообщила антитеррористическая комиссия Красноярского края.

Волна подобных сообщений о минировании прошла и по судам Новосибирска.

Это не первая волна «минирования» госучреждений в Сибири. Так, в феврале сообщения о заложенной в школах взрывчатке поступили на электронную почту образовательных учреждений Сибири и Дальнего Востока в среду утром. В Хабаровске, Благовещенске, Чите, Улан-Удэ, Красноярске, Новосибирске. Учебный процесс был прерван.

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