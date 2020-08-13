РФС признал ошибку в скандальном матче со «Спартаком»

Судьи допустили ошибку при назначении пенальти в матче между московским «Спартаком» и «Сочи», говорится в решении экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

«Спартак» сыграл с «Сочи» вничью со счетом 2:2 в первом матче первого тура Российской премьер-лиги, оба гола «Сочи» забил с пенальти. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о желании сняться с чемпионата из-за судейства.

«Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт», — говорится в заключении комиссии, опубликованном на сайте РФС.

В этот эпизод должен был вмешаться отвечающий за VAR помощник судьи Алексей Еськов. Его решение о невмешательства признано ошибочным.

Но судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» на 14-й минуте матча. Решение мотивировано тем, что защитник Павел Маслов инициировал контакт ногой с нападающим «Сочи» Кириллом Заикой, таким образом блокируя его продвижение к мячу, до того как совершил касание мяча.