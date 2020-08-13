Число погибших от COVID-19 в Новосибирске перевалило за 300

Более 300 человек умерли с начала пандемии от коронавируса в Новосибирске, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 13 августа, в регионе зарегистрировано 10, 4 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 53 за последние сутки. Почти 9 тысяч пациентов выздоровели.

За последние сутки скончались шесть пациентов: мужчины, им было 49 лет, 56 лет, 62 года, 71 год, 89 лет и одна женщина 50 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 303 человека. В отделениях реанимации находятся 42 человека. На ИВЛ – 8 пациентов.

В Новосибирской области открыты кафе, бани, торговые центры. Со следующей недели детсады заработают в полном режиме.