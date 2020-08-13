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Озвучена экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Цена на российскую вакцину против коронавируса при поставках за рубеж будет составлять не менее 10 долларов за две дозы, сообщил глава совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик.

«Если говорить про экспортные рынки, речь идет о том, что за две дозы это будет, по нашей оценке, не менее 10 долларов. По крайней мере первые серии будут, скорее всего, достаточно дорогими», — сказал Репик в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V».

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