Озвучена экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Цена на российскую вакцину против коронавируса при поставках за рубеж будет составлять не менее 10 долларов за две дозы, сообщил глава совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик.

«Если говорить про экспортные рынки, речь идет о том, что за две дозы это будет, по нашей оценке, не менее 10 долларов. По крайней мере первые серии будут, скорее всего, достаточно дорогими», — сказал Репик в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V».