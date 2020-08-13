Участница конкурса «Мисс Чита» погибла на нелегальных мотогонках

Участница конкурсов «Мисс Чита-2018» и «Мисс Чита-2019» Татьяна Дербина погибла во время съемок нелегальных мотогонок. О ее гибели сообщили Читинской государственной конюшни в социальной сети «ВКонтакте».

Трагедия произошла в воскресенье вечером. Девушка снимала заезды и во время одного из них попыталась выбежать на дорогу, когда один из водителей ее зацепил. Как выяснилось позже, мотоциклист, сбивший девушку, не имел водительских прав, пишет «Чита.ру» со ссылкой на зампредседателя регионального движения «МотоСовет» Данила Сорокина.

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О гибели девушки рассказали на странице Читинской государственной конюшни, где она занималась конным спортом. По словам сотрудников учреждения, ее многие любили, у девушки была огромная армия поклонников и единомышленников.

«Она очень любила лошадей, конный спорт. Окончив школу наездников в Воронеже, Таня вернулась в Читу. Неоднократная победительница многих чемпионатов и соревнований, как в Забайкалье, так и за его пределами… Она любила дороги, машины, движение. Любила учиться и открывать для себя и в себе что-то новое», — написали на странице компании.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы регионального ГУ МВД о дальнейшей судьбе водителя мотоцикла, не удалось.