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Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко «уйти красиво»

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: Tomaz Silva/Agência Brasil / CC BY 3.0 br

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и призвала его уйти в отставку, «пока не стало слишком поздно».

«Хочу сказать то, что прекрасно сказала журналист Светлана Калинкина — уходи красиво. Но не получится, уже кровь. Уходи, пока не стало слишком поздно, пока не бросишь народ в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Уходи»,— цитирует «Коммерсантъ» Алексиевич.

Она уверена, что на выборах победила Светлана Тихановская. «Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. Это твое желание требует крови»,— заявила писательница.

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Алексиевич считает, что протоколы голосования должны быть вывешены на всех избирательных участках, чтобы люди видели, как они проголосовали. «Пусть люди видят, сколько и за кого было голосов. Люди хотят перемен»,— сказала писательница.

Выборы в Белоруссии прошли в воскресенье 9 августа. ЦИК заявил, что на них победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,08%. Его соперница Светлана Тихановская с этими результатами не согласилась и потребовала пересчета голосов.

После выборов в Белоруссии начались протесты, которые сопровождаются массовыми задержаниями с применением силы. Для разгона протестующих силовики используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Власти официально подтвердили смерть двух участников протеста.





Тема: Выборы президента Белоруссии
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