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Спиваков публично отказался от награды Лукашенко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vladimirspivakov_official, instagram.com/vladimirspivakov_official

Скрипач-виртуоз Владимир Спиваков обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в открытом письме, сообщив, что отказывается от Ордена Франциска Скорины, который тот вручил артисту.

«В сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша "черная" сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили», — говорится в открытом письме к Лукашенко.

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Владимир Спиваков в 2014 году получил Орден Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарнои и благотворительнои деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии. Награду скрипачу вручал Александр Лукашенко.

Спиваков отказался от награды, объясняя это политической ситуацией в Белоруссии. Жители разных городов Белоруссии вышли на акции протеста после того, как Лукашенко одержал победу в выборах президента. Правоохранительные органы жестко пресекли все попытки митингующих устроить шествия. Для установления порядка была направлена спецтехника, силовики применили светошумовые гранаты, водометы и перцовый газ.

«Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры краинеи жестокости, с которои власти подавляют волеизъявление множества граждан по всеи стране», — написал Спиваков, оценивая ситуацию в Белоруссии.


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