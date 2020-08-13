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Седого дятла сфотографировали в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Элинор Пэйт

Сотрудники нацпарка «Шушенский бор» сфотографировали седого дятла, его так назвали за окрас головы, сообщает пресс-служба нацпарка.

В Перовском лесничестве сотрудникам парка удалось сфотографировать седого дятла (лат. Picus canus). Окрасом головы седой дятел отличается от своего ближайшего родственника — зеленого дятла, вместо «седины» имеющего красную шапочку, которая идет от лба и до самого зашейка.

Основу рациона седого дятла составляют муравьи, жуки, гусеницы, кузнечики. У него имеется длинный и клейкий язык, который может пролезть в различные лабиринты насекомых и достать их. Однако в теплое время седой дятел не прочь полакомиться и растительной пищей — ягодами и плодами.

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Сотрудница парка Элинор Пэйт, сделавшая снимки, наблюдала, как птица лакомилась созревшей уже черемухой какое-то время, но потом заметила муравьев и отдала предпочтение им.

Для равнинного участка седой дятел — обычный вид, хотя и немногочисленный, а в горном кластере он довольно редок. Чаще встречи с ним фиксируются в зимнее время года, когда в поисках насекомых он может тяготеть к антропогенным ландшафтам, а зеленый окрас спины, крыльев и хвоста хорошо виден на фоне белого снега.

Летом же окрас, наоборот, выполняет роль природного камуфляжа, и разглядеть седого дятла среди густой зелени не так-то просто. К тому же, держится он в смешанных лесах с очень густым, порой не проходимым подлеском. Поэтому сделанные снимки можно назвать удачей фотографа.

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