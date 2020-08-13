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Всероссийская федерация легкой атлетики оплатила штраф более $6 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф в 6,3 миллиона долларов (более 460 миллионов рублей) по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщил президент ВФЛА Евгений Юрченко.

Легкоатлет, пропустив три допинг-теста, предоставил справку, что не смог сдать анализы из-за того, что был в больнице, но этот документ, в оформлении которого Лысенко якобы помогала ВФЛА, был признан фальшивым. World Athletics в марте объявила, что ВФЛА за фальсификацию документов в деле Лысенко наказана штрафом в размере 10 миллионов долларов (пять из них условно).

«Сегодня ВФЛА в полном объеме оплатила в пользу World Athletics денежные средства в размере 6,3 миллиона долларов США, из которых 5 миллионов — штраф и 1,3 миллиона — компенсация затрат», — цитирует ТАСС Юрченко.

Выплата задолженности стала возможной благодаря поддержке Министерства спорта Российской Федерации, которое выделило ВФЛА единовременную субсидию на развитие легкой атлетики. Теперь федерация до 31 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.

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Л логика ? М мозг ? Т тупость !

Drronum

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