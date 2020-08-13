Выдавать кредиты через банкомат по биометрии предложили в России

Технология распознавания лица в банкоматах может использоваться для предоставления финансовых услуг без идентификации клиентов в офисе, с таким предложением вышли российские банки.

«Банкомат имеет большой потенциал в плане коммуникации с клиентами. Это самый удобный и популярный способ офлайн-взаимодействия. При этом технологии позволяют использовать АТМ (банкомат) как канал идентификации и продаж», — сказал «Известиям» директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров.

Оформлять кредиты и депозиты по биометрии через банкоматы в перспективе могут также МКБ, ВТБ, УБРиР и «Дом.РФ». Для граждан функционал упростит оформление ссуды, а банкам он позволит расширить клиентскую базу.

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По «антиотмывочному» закону, чтобы открыть счет клиенту и выдать ему кредит, банк обязан идентифицировать гражданина по паспорту в офисе. Начать обслуживание клиента без личной встречи можно, только если он сдал слепки лица и голоса в Единую биометрическую систему.

В январе Сбербанк и «Тинькофф» запустили пилотное тестирование банкоматов с функцией распознавания лиц, использование которых возможно без наличия карты.

В России по инициативе Банка России и Минкомсвязи создана единая система персональных и биометрических данных граждан. Ее оператором в стал Ростелеком. Эта система позволит банкам, а впоследствии также некредитным и другим организациям предоставлять населению дистанционные услуги, в том числе государственные.