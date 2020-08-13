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Помпео заявил о готовности США ввести санкции против Белоруссии

Источник:
РБК
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Фото: © U.S. Department of State

Соединенные Штаты готовы ввести санкции против Белоруссии из-за несправедливых президентских выборов и жестких методов силовиков по отношению к протестующим, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Госсекретарь также не исключил приостановку поставок нефти Белоруссии. «Уверен, мы рассмотрим все эти вещи. Но здесь важны критерии», — цитирует РБК Помпео.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, США рассматривает возможность введения санкций не только в одностороннем формате, но и в многостороннем варианте. Он отметил, что точный механизм воздействия на Белоруссию еще предстоит определить после того, как ситуация в стране стабилизируется.

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Госсекретарь назвал прошедшие в Белоруссии выборы не свободными и несправедливыми. «Мы были глубоко разочарованы тем, что выборы были не свободными и несправедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно это повторилось», — пояснил Помпео.

Он рассказал, что ситуацию в Белоруссии США будут обсуждать с европейскими партнерами, чтобы выработать решения, которые пойдут на благо белорусского народа.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что вероятность введения международных санкций против Минска повышается из-за жесткой реакции белорусских властей на протесты, которые начались после президентских выборов.

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