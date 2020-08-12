Дефляцию впервые с начала года зафиксировали в России

Впервые с начала 2020 года в России зафиксирована недельная дефляция, свидетельствуют данные Росстата.

Три недели июля инфляция в стране была нулевой, с 4 по 10 августа она составила 0,1%. До этого недельная дефляция в последний раз фиксировалась Росстатом в сентябре 2019 года. Годовая инфляция по итогам июля составила 3,37%.

«Годовая инфляция возросла <…> в первую очередь за счет эффектов низкой базы сравнения для динамики цен продовольствия и жилищно-коммунальных услуг», — говорится в сообщении Центробанка.

При этом регулятор прогнозирует, что показатель годовой инфляции до конца 2020 года будет повышаться по мере выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года. По итогам года прогнозируемая инфляция составит 3,7–4,2%,

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов — с 4,50% до 4,25%. Это новый исторический минимум показателя. После этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки.