НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Дефляцию впервые с начала года зафиксировали в России

Источник:
Sibnet.ru
148 0
Фото: © Sibnet.ru

Впервые с начала 2020 года в России зафиксирована недельная дефляция, свидетельствуют данные Росстата.

Три недели июля инфляция в стране была нулевой, с 4 по 10 августа она составила 0,1%. До этого недельная дефляция в последний раз фиксировалась Росстатом в сентябре 2019 года. Годовая инфляция по итогам июля составила 3,37%.

«Годовая инфляция возросла <…> в первую очередь за счет эффектов низкой базы сравнения для динамики цен продовольствия и жилищно-коммунальных услуг», — говорится в сообщении Центробанка.

При этом регулятор прогнозирует, что показатель годовой инфляции до конца 2020 года будет повышаться по мере выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года. По итогам года прогнозируемая инфляция составит 3,7–4,2%,

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов — с 4,50% до 4,25%. Это новый исторический минимум показателя. После этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки.

Еще по теме
Путин «приподнял» фондовый рынок США
Российская экономика в пик пандемии рухнула на 8,5%
Минтруд сделает индивидуальными пособия на детей
Украина легализовала игорный бизнес
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин «приподнял» фондовый рынок США
•
Дефляцию впервые с начала года зафиксировали в России
•
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские инженеры научили камеры распознавать лица под маской
Сибирь 12.08.2020 18:33
Военные испытали применение водяной завесы на «Усольехимпроме»
Сибирь 12.08.2020 16:18
Ветеринары Бурятии запретили фермерам выгуливать свиней
Сибирь 12.08.2020 14:14
Красноярск заволокло дымом от лесных пожаров
Сибирь 12.08.2020 13:54
Самое популярное
Ремейк S.T.A.L.K.E.R. с новой графикой показали на видео
5688
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
5035
Samsung выпустила для россиян самый дешевый смартфон
4892
Машину разорвало на трассе в Красноярском крае, погибли четверо
4383
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин «приподнял» фондовый рынок США
•
Дефляцию впервые с начала года зафиксировали в России
•
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

kobra_72

Коронавирус еще и мозг убивает.

Alexander222

в лесу?! ...действительно маразм, скоро дома заставят ходить с маской, чтобы при постоянно падающей экономике...

corrector

Л логика ? М мозг ? Т тупость !

ponhik78

Батюшка походу кагора перебрал!

Drronum

В лесу? Это наверно что бы комаров не заразить дыханием? И заставить фильтры ставить на пятую точку,...
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter