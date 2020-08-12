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Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Белорусские силовики во время столкновения с демонстрантами в городе Брест открыли огонь на поражение из табельного оружия, говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.

«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение», — говорится в сообщении.

В результате один из нападавших был ранен. Информация по инциденту от представителей оппозиции не поступала. Ранее в Брестской области неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении милицейского автомобиля.

По данным силовиков, за последнюю ночь в Белоруссии во время протестов пострадали более 50 человек, задержано более 1 тысячи человек. Следственные органы по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов возбудили 17 уголовных дел.

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Топ комментариев

kobra_72

Коронавирус еще и мозг убивает.

Alexander222

в лесу?! ...действительно маразм, скоро дома заставят ходить с маской, чтобы при постоянно падающей экономике...

corrector

Л логика ? М мозг ? Т тупость !

Drronum

В лесу? Это наверно что бы комаров не заразить дыханием? И заставить фильтры ставить на пятую точку,...

ponhik78

Батюшка походу кагора перебрал!
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