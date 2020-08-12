Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение

Белорусские силовики во время столкновения с демонстрантами в городе Брест открыли огонь на поражение из табельного оружия, говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.

«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение», — говорится в сообщении.

В результате один из нападавших был ранен. Информация по инциденту от представителей оппозиции не поступала. Ранее в Брестской области неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в направлении милицейского автомобиля.

По данным силовиков, за последнюю ночь в Белоруссии во время протестов пострадали более 50 человек, задержано более 1 тысячи человек. Следственные органы по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов возбудили 17 уголовных дел.