Единый номер службы спасения заработает по всей России

Единый номер службы спасения 112 с 2021 года будет доступен по всей России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Планируем, что в следующем году система 112 будет доступна по всей стране. Чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий», — сказал премьер.

Мишустин напомнил, что единый номер экстренных оперативных служб востребован в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Так, за первую половину года на номер 112 поступило более 37 миллионов вызовов.

По словам главы правительства, чтобы быстрее настроить работу единого номера, подготовлен соответствующий законопроект, который вводит комплексное правовое регулирование в этой сфере, четко разграничивает полномочия по эксплуатации и развитию системы.