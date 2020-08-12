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Озвучено название третьего «Человека-паука»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Третий фильм про супергероя Питера Паркера в киновселенной Marvel выйдет под названием Spider-Man: Homesick или «Человек-паук: Скучающий по дому».

#Кинематограф
Раскрыты неожиданные детали третьего «Человека-паука»

Об этом сообщил инсайдер Чарльз Мерфи на своем сайте. Он также добавил, что студия уже готовится к съемкам и даже готовит декорации. А новый фильм про Паучка можно будет увидеть в кинотеатрах в декабре следующего года, ранее дата премьера из-за ситуации с коронавирусом неоднократно смещалась.

Кроме того, инсайдер рассказывал, что студия ищет актера, похожего на Юэля Киннамана. Он предполагает, что речь идет о подборе антагониста, которым якобы станет Крейвен-охотник.

Еще в арте сообщалось, что главными антагонистами третьего «Паука» станут Крэйвен-охотник и Скорпион, но тогда уточнялось, что название будет звучать как Spider-Man: Home Run или «Побег домой».

Тогда же инсайдеры сообщали, что Крэйвена-охотника – по комиксам сына русского аристократа Сергея Кравинова, сыграет Генри Кавилл (Супермен, Геральт из Ривии) или Джейсон Момоа (кхал Дрого, Аквамен). Роль Скорпиона «отдавали» Майклу Мэндо.



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