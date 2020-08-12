Сибирские инженеры научили камеры распознавать лица под маской

Специалисты НГТУ и компании «Элтекс» первыми в России «научили» систему умного дома распознавать лица под медицинской маской с помощью специального алгоритма, сообщает пресс-служба вуза.

«В отличие от других аналогичных систем эта разработка позволяет распознавать лица людей, даже частично закрытых защитной маской, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19. По целому ряду показателей: качеству, точности определения — мы значительно превосходим конкурентов»,— сказал директор «Элтекс» Алексей Черников.

Система распознавания лиц – это программно-аппаратный комплекс: видеокамера, программное обеспечение, которое анализирует полученные данные, и вычислительный комплекс. По словам разработчиков, система может применяться на предприятиях с проходными пунктами.

Чтобы идентифицировать личность, лицо которой скрыто под маской, был разработан специальный алгоритм: он выделяет ключевые точки в верхней части лица и по ним определяет человека. Система считывает ту часть лица, которая не скрыта маской, и сравнивает ее с биометрическими данными, загруженными в базу системы.

Алгоритм не даст обмануть систему с помощью фотографии или изображения на экране. Разработка позволяет не только распознавать лица и объекты, но и производить интеллектуальное видеонаблюдение и удаленную идентификацию.

«В базе хранятся не изображения лиц, а их оцифрованные значения: расстояния между ключевыми точками на лице. База формируется следующим образом: всем сотрудникам организации делают фотографии с разных ракурсов и загружают их биометрические данные. Если придет кто-то, чьих данных нет в базе, система это покажет», — пояснил доцент кафедры автоматизированных систем управления НГТУ Иван Томилов.

Преимущество системы в том, что в ней используют более дешевые комплектующие, чем в существующих аналогах, эту систему можно запустить даже на обычном компьютере.