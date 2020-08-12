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Гэтжи указал на самую большую слабость Хабиба

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/justin_gaethje

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает себя идеальным бойцом, и это его самая большая слабость, заявил американский боец Джастин Гэтжи.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи возглавит турнир UFC 254, который пройдет 24 октября. На данный момент Гэтжи владеет временным поясом чемпиона промоушена в легком весе.

«Думаю, что самая большая слабость Хабиба заключается в том, что он считает себя идеальным бойцом. Нурмагомедов окружает себя только теми людьми, которые ласкают его эго. Если вы прямо скажете ему об этом или обратили на это внимание, то он очень хорошо объяснит вам, почему не верит в это», — цитирует Гэтжи MMA Fighting.

Он добавил, что постарается победить россиянина, не позволив ему бороться в октагоне.

Нурмагомедов выиграл все 28 своих поединков за карьеру в смешанных единоборствах. На счету Гэтжи 22 победы при двух поражениях в MMA.

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Топ комментариев

kobra_72

Коронавирус еще и мозг убивает.

Alexander222

в лесу?! ...действительно маразм, скоро дома заставят ходить с маской, чтобы при постоянно падающей экономике...

corrector

Л логика ? М мозг ? Т тупость !

Drronum

В лесу? Это наверно что бы комаров не заразить дыханием? И заставить фильтры ставить на пятую точку,...

Удавиков

чинуши непотопляемые, прокуратура спит как всегда
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