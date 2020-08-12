Путин «приподнял» фондовый рынок США

Основные фондовые индексы США выросли после заявления президента России Владимира Путина о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Инвесторы позитивно восприняли выступление российского лидера.

Индекс S&P 500, который считается одним из главных индикаторов американского рынка, вырос на фоне заявления Путина на 0,2% до отметки в 3377,13 пункта, практически достигнув рекордной февральской отметки, установленной до начала пандемии, передает CNBC.

Промышленный индекс Dow Jones подорожал на 1,1%, индекс технологичных компаний NASDAQ — на 0,7%. Среди лидеров роста — компании, занимающиеся разработкой собственных вакцин, включая известную Johnson&Johnson.

Еще сильнее подскочили акции компаний из наиболее пострадавших от карантина секторов. Например, ценные бумаги авиакомпании American Airlines и круизного оператора Norwegian Cruise Lines выросли на 6,5%, сети торговых центров Simon Property Group — на 5%.

Российский президент накануне сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат станет доступен для гражданского оборота с 1 января 2021 года.