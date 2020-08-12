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Xiaomi выпустила прозрачный телевизор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Китайская компания Xiaomi представила «прозрачный» телевизор, аппарат представляет собой решение на базе инновационной OLED-панели.

Mi TV Lux Transparent Edition позволяет пользователю при выводе изображения на экран видеть, что находится за телевизором. Устройство диагональю 55 дюймов имеет частоту обновления экрана 120 герц, глубину цвета 10 бит и охватывает 93% цветового пространства DCI-P3.

Телевизор работает на чипе MediaTek 9650, поддерживает технологию компенсации движения MEMC и технологию Dolby Atmos. Толщина корпуса устройства не превышает 6 миллиметров, пишет издание GizChina.

Ожидается, что Mi TV Lux Transparent Edition станет первым серийным телевизором с прозрачной панелью. Его стоимость в пересчете на российскую валюту составит порядка 525 тысяч рублей. При этом сроки поступления новинки на рынок пока неизвестны.

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Топ комментариев

kobra_72

Коронавирус еще и мозг убивает.

Alexander222

в лесу?! ...действительно маразм, скоро дома заставят ходить с маской, чтобы при постоянно падающей экономике...

Удавиков

чинуши непотопляемые, прокуратура спит как всегда

Plaguer

А пообещать отказ от свержения не забыли как в 2014?..

ponhik78

Батюшка походу кагора перебрал!
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