Поклонники назвали самый нелепый момент «Звездных войн»

Поклонники культовой саги «Звездные войны» назвали момент, в котором Рей с помощью кинжала ситхов ищет разбившуюся Звезду Смерти, «самым тупым эпизодом» фильма «Скайуокер. Восход».

Обсуждение появилось на портале Reddit, где зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете. Пользователь опубликовал скриншот момента и написал: Без сомнения, один из, если не самый тупой момент во всех "Звездных войнах"».

Комментаторы согласились с автором записи, они так и не нашли логичного объяснения тому, что на древнем кинжале вдруг возникла линия руин, появившихся всего несколько десятилетий назад, а также почему со временем они не меняют очертания, как карта могла остаться верной спустя столько времени, как Рей смогла совместить линию на кинжале с линией горизонта, обнаружив необходимую точку.

«Почему, черт возьми, нет уникального украшения или реликвии, или чего-то, что Палпатин дал джедаям, к чему Рей могла прикоснуться и получить видение того, куда идти?.. Или почему бы не сделать «кинжал» с зазубренными краями секретным ключом (в буквальном смысле), чтобы попасть в часть звезды смерти, вместо того, чтобы сделать его картой? Есть очень много других вариантов, которые имели бы больше смысла, чем то, что происходило в фильме», – написал один из пользователей.

Девятый эпизод под названием «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» вышел в декабре прошлого года. Он завершил сагу Скайуокеров и станет кульминацией противостояния ситхов и джедаев. Сообщалось, что далее во вселенной «Звездных войн» появятся новые персонажи. Также появлялись данные, что глава студии Marvel Кевин Файги будет работать над новым проектом по вселенной «Звездных войн».