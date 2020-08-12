Охотник за сокровищами нашел клад с оружием бронзового века

Археолог-любитель Маруиш Степьен нашел в Шотландии с помощью металлоискателя полную конскую амуницию, меч и другие артефакты времен бронзового века возрастом порядка трех тысяч лет.

«Я с самого начала чувствовал, что это должно быть что-то особенное. Я понимал, что прямо сейчас открыл для себя большую часть истории Шотландии. Я был на седьмом небе от счастья», — приводит РИА Новости слова Степьена.

Он занимался раскопками вместе с друзьями в конце июня, когда наткнулся на металлические предметы, находящиеся на глубине полметра. Сигнал был настолько сильным, что он сообщил о находке специалистам из организации Treasure Trove, созданной на базе Национального музея Шотландии.

Профессиональные археологи незамедлительно приехали и провели почти месяц, исследуя это место. На это время шотландец и его друзья разбили рядом с ними свой лагерь, так как хотели участвовать в раскопках от начала до конца. «Я так рад, что земля открыла мне то, что скрывалось под ней более трех тысяч лет», — подчеркнул кладоискатель.

Discovery of Bronze Age horse harness and sword in Scotlandis of "national significance" The detectorist alerted archaeologists who found a sword still in its scabbard, decorated straps, buckles, rings, “rattle pendant” & chariot wheel axle caps. https://t.co/rAw6P5BF5k pic.twitter.com/mvYvwC7cDV — European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) August 10, 2020

В результате ученые обнаружили меч, находящийся в ножнах и украшенный ремнями и пряжками, колпаки с колес древних карет, а также остатки декоративной «подвески-погремушки», которая прикреплялась к конской сбруе — первой из найденных в Шотландии и третьей в Великобритании.

«Это находка общенационального значения, так как в Шотландии было раскопано мало кладов времен Бронзового века. Для нас это была прекрасная возможность восстановить не только бронзовые артефакты, но и органические материалы. Еще предстоит проделать большую работу, чтобы оценить артефакты и понять, почему они были здесь закопаны», — сказала глава подразделения Treasure Trove Эмили Фриман.