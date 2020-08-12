Трамп поблагодарил Россию за экономическую помощь

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию и Саудовскую Аравию за вклад в улучшение состояния американской экономики. Американский лидер напомнил, что эти страны сократили добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки, что положительно сказалось на энергетике США.

Трамп уточнил, что именно он позвонил лидерам России и Саудовской Аравии с этим предложением, а также убедил Мексику присоединиться к соглашению о сокращении добычи, передает ТАСС. В Результате мировые цены на нефть поднялись до 41 доллара за баррель.

Цены на нефть обвалились в первой половине 2020 года на фоне пандемии коронавируса и развала первой сделки ОПЕК+. В результате в апреле стоимость сырья краткосрочно ушла в отрицательные значения.

С 1 мая 2020 года в силу вступило новое соглашение по сокращению добычи, в рамках которого с мая по июль Россия, Саудовская Аравия и другие нефтяные державы согласились сократить добычу — примерно на 10 миллионов баррелей в сутки. Соглашение действует до мая 2022 года.