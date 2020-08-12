Популярные смартфоны на Android оказались уязвимы

Смартфоны с операционной системой Android, работающие на популярных процессорах Snapdragon производства Qualcomm, оказались уязвимы для взлома из-за функции цифровой обработки сигналов, выяснили эксперты.

Специалисты по кибербезопасности компании Check Point установили, что установленные в процессоры чипы DSP зловредный код может быть внедрен в процессе загрузки видео или любого другого контента, который подвергается цифровой обработке.

Взлом позволяет хакерам получить доступ к фото и видео на устройстве, отслеживать геолокацию смартфона, прослушивать звук в реальном времени или даже удаленно включать и выключать гаджеты.

Qualcomm уже выпустила соответствующий патч, однако Google пока не включила его в обновление для смартфонов на Android. Процессоры Snapdragon на сегодня используют порядка 40% всех Android-смартфонов в мире, это более миллиарда устройств.

При этом отмечается, что выявленная угроза носит гипотетический характер, так как до сих пор неизвестно ни об одном случае атаки на гаджеты с использованием выявленной уязвимости чипа DSP.