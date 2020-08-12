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Перечислены отрасли с максимальным риском увольнения

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Минтруд сообщил, что больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли.

Минимальные риски лишиться места у тех, кто работает в сфере логистики, консалтинга, химической и топливной промышленности, а также в металлургии, сказали «Известиям» в ведомстве.

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Общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан, сказали в министерстве. Трудятся по найму в стране 54,3 миллиона человек, то есть в абсолютном выражении это примерно 217 тысяч сотрудников.

В службах занятости на начало августа зарегистрированы 3,3 миллиона безработных, год назад их численность составляла только 0,7 млн человек, также сообщили в Минтруде.



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