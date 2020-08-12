Ветеринары Бурятии запретили фермерам выгуливать свиней

Ветеринары в Забайкалье уничтожили более 1,2 тысячи свиней из-за вируса африканской чумы. Фермерам соседней Бурятии специалисты рекомендовали работать по закрытому типу безвыгульного содержания свиней, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

В июле 2020 года в селах Укыр и Менза Красночикойского района Забайкальского края был выявлен вирус африканской чумы среди домашних свиней. Ветеринары уничтожили более 1,2 тысячи голов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

В Бурятии проводятся профилактические мероприятия. Специалисты Бурприроднадзора собирают пробы материала от диких кабанов для исследования на африканскую чуму свиней. А ветеринары рекомендуют фермерам приобретать корм в благополучных по заболеваниям свиней регионах и проводить его термическую обработку.

«Также необходимо обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания свиней, хранения и приготовления кормов и обеспечить работу хозяйства по закрытому типу — безвыгульное содержание свиней», — сообщил начальник отдела организации противооэпизоотических мероприятий управления ветеринарии Дмитрий Калугин.