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Ветеринары Бурятии запретили фермерам выгуливать свиней

Источник:
Sibnet.ru
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Ветеринары в Забайкалье уничтожили более 1,2 тысячи свиней из-за вируса африканской чумы. Фермерам соседней Бурятии специалисты рекомендовали работать по закрытому типу безвыгульного содержания свиней, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

В июле 2020 года в селах Укыр и Менза Красночикойского района Забайкальского края был выявлен вирус африканской чумы среди домашних свиней. Ветеринары уничтожили более 1,2 тысячи голов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

В Бурятии проводятся профилактические мероприятия. Специалисты Бурприроднадзора собирают пробы материала от диких кабанов для исследования на африканскую чуму свиней. А ветеринары рекомендуют фермерам приобретать корм в благополучных по заболеваниям свиней регионах и проводить его термическую обработку.

«Также необходимо обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания свиней, хранения и приготовления кормов и обеспечить работу хозяйства по закрытому типу — безвыгульное содержание свиней», — сообщил начальник отдела организации противооэпизоотических мероприятий управления ветеринарии Дмитрий Калугин.

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