Сильвестр Сталлоне выставил на продажу Cadillac

Актер Сильвестр Сталлоне продает свой внедорожный лимузин Cadillac Escalade ESV за 350 тысяч долларов (25,6 миллиона рублей), сообщается на сайте тюнинг-ателье Becker Automotive Design.

«Я заказал свой Becker ESV для определенной цели, однако мои требования к нему недавно изменились, и мне больше не нужен этот красивый автомобиль», — приводятся на сайте слова Сталлоне.

По словам актера, он сам проектировал роскошный интерьер. Сталлоне добавил, что бортовая электроника и качество езды не имеют себе равных и новый владелец будет долго ездить на «сенсационно оформленном» авто.

Фото: © Becker Automotive Design

По сравнению с обычным Escalade колесная база машины актера увеличена на 51 сантиметр. Салон кожаный. В нем есть все необходимое, включая 43-дюймовый телевизор, который выполняет роль перегородки между водительским сиденьем и салоном, и столики из японского ясеня.

Пробег Cadillac Escalade ESV составляет всего 1609 километров. За машину актер намерен выручить 350 тысяч долларов.