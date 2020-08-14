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Фильм дня: «Бал монстров»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Бал монстров» повествует о трансформации человека из-за необычной профессии, ведь герой драмы работает палачом.

США, 2001 год, режиссер Марк Форстер, 18+
В главных ролях: Билли Боб Торнтон и Холли Берри

В центре сюжета история Хэнка. Мужчина работает палачом, включая во время казни рубильник электрического стула, и гордится своей профессией.

Он настаивает, чтобы его сын в будущем продолжил династию, но ребенок оказывается слишком впечатлительным, что приводит к трагедии. Череда потерь и обстоятельств меняет жизнь героя кардинальным образом.

Одну из главных ролей в фильме исполнила Холли Берри, 14 августа она празднует свой 54-й день рождения. Фильм «Бал монстров» принес ей первый и единственный «Оскар», сделав Берри первой темнокожей актрисой, получившей золотую статуэтку за главную роль.

Собирая материал для будущего фильма, Марк Форстер однажды посидел на самом настоящем электрическом стуле. А в одной из сцен казни сняли списанный электрический стул в реальном помещении тюрьмы в штате Луизиана, где его прежде действительно использовали. 


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