Фильм дня: «Бал монстров»

Фильм «Бал монстров» повествует о трансформации человека из-за необычной профессии, ведь герой драмы работает палачом.
США, 2001 год, режиссер Марк Форстер, 18+
В главных ролях: Билли Боб Торнтон и Холли Берри
В центре сюжета история Хэнка. Мужчина работает палачом,
включая во время казни рубильник электрического стула, и гордится своей
профессией.
Он настаивает, чтобы его сын в будущем продолжил династию, но ребенок оказывается слишком впечатлительным, что приводит к трагедии. Череда потерь и обстоятельств меняет жизнь героя кардинальным образом.
Одну из главных ролей в фильме исполнила Холли Берри, 14
августа она празднует свой 54-й день рождения. Фильм «Бал монстров» принес ей
первый и единственный «Оскар», сделав Берри первой темнокожей актрисой,
получившей золотую статуэтку за главную роль.
Собирая материал для будущего фильма, Марк Форстер однажды посидел на самом настоящем электрическом стуле. А в одной из сцен казни сняли списанный электрический стул в реальном помещении тюрьмы в штате Луизиана, где его прежде действительно использовали.